AZ疫苗開打後屢傳不良副作用，包括血栓、嚴重過敏，甚至有死亡案例，在多國相繼宣布停打後，也引發台灣民間高度疑慮。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日在記者會上，拒絕回答媒體詢問有哪些國家停打AZ疫苗，遭各界撻伐。國民黨立委鄭正鈐16日則公布停打AZ疫苗國家，痛批記者會的目的是要為民眾釋疑，若動不動就對媒體嗆聲、拒答，那記者會便只淪於作秀功能，根本該廢了。

街訪／我OK你先打VS我先打沒關係 疫苗打不打民調超驚人

根據指揮中心規劃，台灣將採購1000萬劑AZ疫苗，佔新冠疫苗採購總數約3成，且目前台灣唯一已到手的11.7萬劑疫苗也是AZ的，預計這幾天就會開打，但近日歐洲多國傳出接種AZ後出現不良反應，繼奧地利、北歐三國、荷蘭後，歐洲主要國家德國、法國、義大利也在台灣時間今天凌晨相繼宣布暫停施打AZ疫苗。

莊人祥15日在疫情記者會上，面對媒體詢問有哪些國家停打AZ疫苗時，回應「我為什麼要告訴你？」引起網友砲轟態度傲慢，質疑「所以人民不用知道？死了人也不會知道？」對此，莊16日在記者會上解釋，那天的狀況是一時鬼打牆，他可以再說明、抱歉；另有媒體追問是否因為疫苗壓力太大所致，莊則回應，自己身心狀況良好、謝謝關心。

鄭正鈐16日在臉書文章《為什麼要告訴你？指揮中心的記者會該廢了》指出，中央流行疫情指揮中心態度傲慢已非首次，除了莊人祥的「我為什麼要告訴你」，去年12月媒體在記者會上追問案765紐籍機師的足跡資訊，指揮官陳時中不高興的要記者「不要再問了」，現在指揮中心的發言人也不過是有樣學樣。鄭質疑，既然不能問也不想說，那指揮中心每天開記者會是在刷存在感嗎？還是說指揮中心根本也搞不清楚到底有哪些國家暫停施打AZ疫苗，才會「見笑轉生氣」？

鄭正鈐表示，資訊愈不透明就愈易引起猜疑與恐慌，記者會主要的目的除了達到宣傳的效果之外，更重要的是對於民眾疑慮的說明與釋疑。而記者的提問是幫助民眾獲得更清楚與正確的訊息，如果指揮中心每日召開的記者會動輒就嗆「不要再問」、「為什麼要告訴你」，那這個記者會除了作秀之外，還有甚麼功能？既然如此，這種大費周章每日召開的記者會，就該廢了。

鄭正鈐強調，指揮中心不想說有那些國家暫停施打AZ疫苗，但民眾還是有權利了解訊息。整理至16日的統計結果，歐洲總共13個國家宣布暫停施打，奧地利在3月8日最早宣布，其餘國家分別在3月11日-15日宣布；亞洲的印尼與非洲的剛果也在3月15日宣布暫停施打AZ疫苗。

有關停打AZ疫苗的國家，其實數據隨時都有變動，根據《中時新聞網》綜合外媒報導統計，總數至16日下午截止，不只15國停打，光歐洲已有17國宣布暫停使用AZ疫苗，包括德國、法國、義大利、奧地利、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、丹麥、挪威、冰島、西班牙、葡萄牙、斯洛維尼亞、賽普勒斯、荷蘭、愛爾蘭；加上亞洲及非洲，總計有21國暫停施打AZ疫苗。

(中時新聞網)