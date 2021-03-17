中國醫藥大學附設醫院泌尿部婦女泌尿科主任鄒頡龍（左）向林姓婦人（中）解釋，透過微創「尿道中段吊帶手術」治療應力性尿失禁，以及採「肉毒桿菌素膀胱內注射」改善急迫性尿失禁，採二合一手術治療混合型尿失禁。（馮惠宜攝）

83歲退休女老師，年輕時總是熱心幫家人、親友提重物，年過半百後開始出現漏尿狀況，近幾年更出現急性尿失禁，一有尿意就嘩啦啦流出，搞得夜夜包尿布才敢就寢；去年底到中國醫藥大學附設醫院就醫，透過微創「尿道中段吊帶手術」以及「肉毒桿菌素膀胱內注射」二合一手術，讓她終於告別尿布人生。

中國醫藥大學附設醫院泌尿部婦女泌尿科主任鄒頡龍指出，婦女尿失禁有很多種，其中最常見的就是應力性尿失禁，與急迫性尿失禁。這兩種尿失禁的成因不同，治療的方式也不一樣；也就是說，雖然臨床表現同樣是漏尿，但是原因不同，治療的方法也不同；這類患者中又有1／3是混合型的尿失禁。

鄒頡龍說，林姓婦人就是混合型的尿失禁，門診時即告知她可透過微創「尿道中段吊帶手術」治療應力性尿失禁，以及採「肉毒桿菌素膀胱內注射」改善急迫性尿失禁，並經術前仔細評估，採二合一手術，畢其功於一役；林姓婦人也在去年底接受手術，住院4天後出院。

林姓婦人17日現身說法，直稱過去漏尿，突如其來的尿急感全改善了，現在也不必包尿布就能入睡。

鄒頡龍說，同時施行「尿道中段吊帶手術」以及「肉毒桿菌素膀胱注射」治療混合型尿失禁患者。在同一次麻醉當中進行兩種手術。術後的尿失禁明顯改善，與單純接受尿道中段吊帶手術的患者相比，術後的成功率分別為88％與71％。這項研究成果於2020年刊登在國際期刊“Toxin”。

但鄒頡龍也強調，混合型尿失禁當中的「急迫性尿失禁」和膀胱的神經功能有關，並沒有「一勞永逸」的治療方式。肉毒桿菌素注射效果大約維持四到六個月，手術之後要持續的配合口服藥物和追蹤，才會有最佳的治療效果。

(中時 )