移民署17日表示，為提供清寒及優秀之新住民及子女關懷扶助及獎勵，鼓勵新住民參加各類技術士技能檢定取得證照，培養特殊才能，「2021年度新住民及其子女培力與獎助學金計畫」，即日起至3月31日受理報名，歡迎符合資格者踴躍申請。

移民署表示，培力畫核發對象包含現在就讀國小以上的新住民子女，以及就讀高中（職）以上之新住民，新住民子女核發獎項包括特殊才能優秀學生獎勵金、總統教育獎勵金、優秀及清寒學生獎學金。至於新住民，則包括優秀、清寒學生獎學金與證照獎勵金，但申請證照獎勵金者不需具在學身分。

移民署指出，為鼓勵培養新住民習得一技之長，自2018年度起開辦新住民證照獎勵金，歷屆獲獎者眾多，其中榮獲該學年度甲級證照獎勵金的劉貞麟女士表示，一個人在台灣謀生已經很不容易，尤其還要在家庭與工作的天秤下取得平衡，更是困難。

這樣的窘境雖然往往讓她蠟燭兩頭燒，但劉貞麟內心強烈的求學慾望未因此消失，她更充分利用時間學習，現今不僅已考取了10張證照，更在職業安全管理甲級技術士證照的能力證明下，順利轉換就業跑道，增加收入，使家中經濟好轉，未來她將持續抱著堅強的心，勇往直前。

移民署表示，為持續擴大關懷新住民在台生活，今年除原核發通過勞動部技能檢定，持有最近3年內甲、乙或丙級技術士證者外，尚新增單一級別，如考取照顧服務員、保母人員等亦可申請。另為擴大培力新住民子女，特殊才能優秀學生獎勵金增列國際賽事獎項，如國際國中科學、國際數理學科等奧林匹亞競賽等。

相關報名資訊置於移民署全球資訊網(https：／／www.immigration.gov.tw)與新住民培力發展資訊網(https：／／ifi.immigration.gov.tw)，如有相關問題，可洽專案服務電話：(02)23889393分機2548、2549。

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