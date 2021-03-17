自2019年開始，每週五的臺中洲際主場為中信兄弟的「臺中市民日」，今年也將繼續提供更多優惠活動，邀請市民朋友踴躍進場為中信兄弟加油！

3/19(五)今年度首場臺中市民日，邀請到臺灣最時尚的兩老，臺中「萬秀洗衣店」的老闆及老闆娘－萬吉阿公、秀娥阿嬤，來到洲際棒球場為中信兄弟開球！

今年為萬秀洗衣店成立70週年。去年六月，孫子Reef為他們創立IG帳號，並以客人「未領取未付費」之衣物為兩老做復古時尚穿搭，短短一個月粉絲數衝破60萬，美國《New York Times》、英國《BBC》都爭相報導這對用舊衣穿出新時尚的阿公阿嬤，瞬間紅遍國際！萬秀洗衣店也點出全球洗衣店長期遇到的「被遺忘的衣物」問題。

因此，Reef攜手阿公、阿嬤創立永續時尚平台，將被人遺棄的二手衣物上架，期望能繼續傳承下去，也藉此推廣環保並將部分收入投入於社會公益。

(中時 )