日本迴轉壽司「壽司郎」。（臉書）

日本迴轉壽司「壽司郎」推出姓名只要有「鮭魚」同字、諧音，可享消費免費的活動，掀起許多人不少人為了拚近萬元的招待，不惜去改名，台中已經有10幾人，彰化雖沒有分店，今天下午還是有21歲男子到彰化戶政改名為「鮭魚」了。

這次活動從3月17日到3月18日打出尋人啟事，鮭魚在哪裡？這次只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」「ㄩˊ」同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」，名字要取龜啊、瑜啊，可能多，叫歸于的可能不多了，要真的名叫鮭魚，大概是不太可能吧！但不少人拚了，乾脆去改名，讓人傻眼，「台灣郎啊」，也直呼真是很厲害的促銷活動啊，一次打響，驚訝「為了吃，也太不怕麻煩了」「佩服、佩服」。

根據活動辦法，名字兩字都同音同字全桌免費，每桌最高上限6人，要真認真吃下來，可能花到近萬元，改一次名字，身分證收50元手續費、戶口名簿30元，改回來也只要160元，有人認為很划算。

據了解，彰化縣這名男子到彰化戶政事務所改名為「鮭魚」，男子未婚，辦的手續較為簡單，否則連配偶、子女身分證也都要改，名字都曝光了，因為要保護個資，所以戶政事務所就不透漏姓氏。

彰化縣政府民政處長賴致富表示，1個人有3次改名的機會，還是要再次提醒，改名之前請深思，珍惜使用戶政資源。

(中時 )