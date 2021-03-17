台中大甲區德化、奉化及江南里3個里是栽植芋頭精華地，德化國小在大甲農會協助下，將校內閒置地開闢2畝食農教育基地，17日在總幹事黃瑞祥及校長利佳龍率領下，30餘名學童手持芋頭苗「撩落去」，全程採用產銷履歷規範，孩子也能種出安全無毒的大甲芋頭。 600圖

大甲農會總幹事黃瑞祥表示，農業教育向下紮根是農會推廣重要工作之一，大甲區德化、奉化及江南里3個里是栽植芋頭精華地，德化國小位處芋頭栽培專區內，藉由親手種植學習，讓孩子認識在地產業，從小學習相關農作知識，體驗從泥巴到嘴巴整個過程，才是食農教育真正精神。

產銷班班長紀文雄帶領四健會學童，拉鏜分割株距，劃出種植芋頭位置，讓每一顆芋頭都有足夠生長空間，而田中軟爛泥巴，讓初次下田學童驚呼不已，雙腳都陷入泥中而動彈不得，有些孩子索性捲起褲管、脫下雨鞋，赤腳感受大地泥巴浴，體驗到農民彎腰種田的辛苦。

德化國小在校內開闢2畝食農教育基地，17日學童開心種下芋頭苗。（陳淑娥攝）

德化國小在校內開闢2畝食農教育基地，17日學童開心種下芋頭苗。（陳淑娥攝）

大甲區農會指出，農會推動食農教育與德化國小配合種植芋頭，今年已邁入第5年，不僅創中市各國小之先，把芋頭田搬進學校來，共開辟2畝田，讓必須輪作的芋頭可以持續在校推廣，學童對家鄉產業能有更深一層的認識及了解。

(中時 )