高雄小港桂林國小為了挺菜農，特別安排學生及外籍英語教師前往家長簡奶奶的高麗菜田，舉辦田野戶外教學，以「銅板價」讓學生體驗採高麗菜的樂趣，並回校製成水餃食用，學生們各個玩得不亦樂乎。（高市桂林國小提供／洪浩軒高雄傳真）

今年受到新冠肺炎疫情影響，市場需求降低，導致高麗菜產量過剩，高雄小港桂林國小為了挺菜農，特別安排學生及外籍英語教師前往家長簡奶奶的高麗菜田，舉辦田野戶外教學，以「銅板價」讓學生體驗採高麗菜的樂趣，並回校製成水餃食用，學生們各個玩得不亦樂乎。

簡奶奶的高麗菜田在桂林國小附近，今年因為疫情關係評估高麗菜需求量大減，雖然已經將田園小面積改種番茄，希望減少虧損，但因高麗菜價格崩跌、盤商棄收而血本無歸，簡奶奶特別與校方聯繫，特別開放學生以「銅板價」自採高麗菜，並讓學生免費採蕃茄，除了不浪費過剩的高麗菜，更讓師生們有不同的體驗。

此次活動還特別安排學校的美籍的外籍雙與教師Mackenzie前往，一同體驗田園生活，並利用學生難得來訪高麗菜園的機會，教導學生們田園內的各項事物的英語用法，讓學生們達到邊玩邊學的寓教於樂效果，菜園行程結束回校後，校方更安排將鮮採的高麗菜製成國民美食「高麗菜水餃」，學生們紛紛表示，有玩有吃又有學到東西，是一場令他們難忘的體驗旅程。

桂林國小校長杜昌霖表示，這次活動最重要的目的是要讓學生了解農作的辛勞，進而希望學生要珍惜每一項食物，而且都市學生要體驗田園採菜的機會並不多，感謝簡奶奶願意讓桂林的學生有不同的人生體驗。

Mackenzie表示，她也是第1次到田裡採高麗菜，也是首次和小朋友們一起製作他來台後相當喜愛的美食「高麗菜水餃」，她相當喜歡吃高麗菜相關的中國料理，此次體驗非常特別，也相當有趣。

桂林國小主任方朱衣絹表示，很高興這次活動能結合親子教育與食育教育，藉由採摘的過程，促進親子間的關係，接著進行包水餃的食育教育，利用在地的高麗菜與國產豬肉完美結合成為美味的「金元寶」。

(中時 )