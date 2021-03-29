嘉義縣梅山鄉梅北國小將於4月2日歡慶創校20周年慶，而29日特別邀請專責於救災救難的諸羅繩隊，扮演蜘蛛人、超人從天而降，發放禮物並與小朋友一同歡樂，成為嘉義縣校園內最另類的青少年生命探索活動。

這次活動由嘉義縣教育展望協會發起，想提供另類的教育課程給學童們，遂接洽嘉義市消防局德安分隊救助教官吳宗錡並提供構想，此時，梅北國小正準備20周年校慶，因此也想提供孩童另類的慶祝活動，於是開始籌備這一系列活動。

活動上午的低年級攀樹課程及繩降體驗、下午的中高年級攀樹課程、繩降體驗、垂降訓練及雙索橫渡，皆由吳宗錡與諸羅救援繩隊精心規畫。繩索救援是諸羅繩隊的專長，如今他們引導下，帶給夥伴及學童另類的青少年生命探索活動。

活動上午的低年級攀樹課程及繩降體驗、下午的中高年級攀樹課程、繩降體驗、垂降訓練及雙索橫渡。（嘉義市消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

活動上午的低年級攀樹課程及繩降體驗、下午的中高年級攀樹課程、繩降體驗、垂降訓練及雙索橫渡。（嘉義市消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

活動開場由諸羅夥伴扮演蜘蛛人、超人，從天際下降進場，穿梭在學童之中，現場呼聲連連，待蜘蛛人、超人在空中行列式後就定位，一起分灑禮物並齊聲歡迎校長、來賓進場，現場立即歡聲雷動，現場熱鬧滾滾。

嘉義市政府消防局表示，消防人員平時所訓練的救助戰技除救人苦難外，也能應用本身技能再創生活樂趣，而此次活動為梅北國小創校20周年以來首次辦理，成了嘉義縣校園裡另類的校慶活動，實屬不易。

(中時 )