新冠疫情危機還未解除，但讓華爾街感到憂心的最大風險已不是疫情，而是預告經濟過熱的通膨。美銀公布最新基金經理人月調顯示，多數操盤人認為美股多頭已到了末升段，而不利大盤續攻的前兩大風險分別是通膨與寬鬆退場恐慌。

根據美銀的月調，基金經理人公推通膨是美股的最大風險，其次是寬鬆退場恐慌，高達9成3的基金經理人預估全球通膨率未來一年會上揚，高於2月份的8成5，創下有調查以來的歷史新高。

自去年初爆發新冠肺炎大流行後，疫情一直都是基金操盤人公認不利美股行情的頭號風險，直到3月的月調才改由通膨竄居首位。

隨著疫苗推出快速施打、解封與聯邦政府史上最大規模的政策刺激，基金經理人對美國經濟的信心也來到空前新高，9成1的基金舵手看好經濟走強，其中有4成8的人預估會呈V型強勁復甦。

美銀策略師在研究報告中寫道，「專業操盤人對於經濟的信心一面倒的樂觀。」

也因為對於經濟相當樂觀，有些投資專家已開始擔心經濟可能過熱，除了將引發通膨飆升，也可能迫使聯準會(Fed)加快升息，進而阻斷經濟復甦與美股多頭。

除了通膨外，投資專家還擔心2013年的寬鬆退場恐慌可能重演，當時由於Fed暗示在經濟復甦後將會減少購債，導致公債殖利率飆升，引發美股大跌。

美國10年公債殖利率去年春天最低下探0.3％，但日前已飆破1.6％，債息急升嚇壞投資人，美股出現亂流大跌，直至最近才又反彈。

至於10年債息升到多少水位會打亂美股多頭格局，有將近半數的基金經理人認為是2％，並將造成美股拉回修正10％。

儘管道瓊工業與標普5百指數同創歷史新高，但基金操盤人普遍表示還沒看到泡沫，僅1成5認為美股已是泡沫，有2成5表示美股多頭才處於初升段，5成5認為是末升段。

此外，反應基金經理人憂心通膨升溫與寬鬆退場恐慌，基金操盤人的現金平均配置水位從2月3.8％，上升到3月的4％。

(工商 )