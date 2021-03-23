科技股從公債殖利率飆升所觸發的賣壓中反彈，以及受特斯拉大漲帶動，周一華爾街股市收高，那斯達克指數跑贏大盤，終場漲逾1%。

周一收盤，道瓊工業平均指數漲103.23點或0.32%，為3,273.12點。標普500指數漲27.49點或0.70%，為3,940.59點，中止連續兩日的跌勢。

受美國10年期公債殖利率回落激勵，那斯達克綜合指數收漲162.31點或1.23%，為13,377.54點。

標普500指數11大類股中，以金融股表現最疲弱，終場跌1.30%，其次為能源股跌1.01%。銀行股跌2.27%。

科技股收漲1.93%，表現最佳，其次為必需消費品類股收漲1.16%與地產股漲1.11%。蘋果、微軟與網飛均上漲逾2%，亞馬遜與臉書漲逾1%。

「科技女股神」伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資（Ark Investment）調升特斯拉目標價，並看好到2025年特斯拉股價可望逼近3,000美元，受此激勵，特斯拉收漲2.31%，為670美元，盤中一度漲逾6%，成為推升美股的主力之一。

今年以來的類股輪動走向反轉，成長股表現突出，終場漲逾1.43%，相較之下，價值股指數收跌0.07%。

美國公債殖利率自2月中旬以來急速升高，使受惠於低殖利率的高價科技股承壓，投資人從驅動去年美股漲勢的大型成長型股票轉向跌深的價值型股票。

對沖基金Great Hill Capital董事長Tom Hayes表示，美國10年期公債殖利率在上周升至1.754%，但現在已經從這個14個月高點回落，帶動科技股反彈。

他表示：「看起來科技與成長股的行情已經回來，但我認為這將比人們所想的溫和許多。市場上有大量的成長股，成長股遍及許多領域，我們已經看到經理人追高那些在周期型與價值型股票裡的成長股。我認為這種情況將在未來18個月內持續下去」。

周一以科技股為主的那斯達克表現優於標普500指數與道瓊指數。因投資人看好龐大的激勵措施與疫苗擴大接種可能帶來美國自1983年以來最強勁的經濟增長，標普500指數與道瓊指數上周創下歷史收盤新高。

TrendSpider首席市場分析師與創始人Jake Wujastyk表示，科技股已經跌深，它們從低點反彈一點點並不讓人意外。

堪薩斯城南部公司（Kansas City Southern）股價飆升11.1%，因加拿大太平洋鐵路公司（Canadian Pacific Railway Ltd）同意以250億美元現金加股票收購該美國鐵路公司，以創建第一條貫穿美國、墨西哥和加拿大的鐵路。

(時報資訊)