20歲王姓槍砲通緝犯，17日晚間至台北市中山區酒店前丟擲2枚土製爆裂物，傷及3名路人，所幸均無大礙。根據監視畫面，他在酒店前泊車台大聲咆哮，雙手各拿1枚爆裂物，疾呼：「大家都閃開！」再朝大門連續丟擲，轉身離開後爆炸。警方調查，他本想進入店裡，但因他沒帶身分證，北市酒店嚴格要求防疫實名制，店家也看他神色有異，堅持不讓他進場；事後回想，若他成功闖入酒店再丟爆裂物，後果不堪設想。

去年防疫期間，全國酒店曾配合歇業1個多月，復業後政府要求落實實名制，其中台北市還研發實名制APP，並將資料上傳雲端管制，堪稱全台最嚴格，直到今日，雖疫情起起伏伏，仍堅守實名制，警方臨檢也會注意店家是否落實。也因王未帶證件，店家不讓他進場，成功擋下炸彈客，否則該店家就在1樓，若讓王闖入扔擲爆裂物，恐傷及更多無辜。

據了解，因王丟擲爆裂物後，曾冒出火光，一度傳出是信號彈或汽油彈，但警方趕赴現場勘查，從現場的碎片、未有汽油燃燒痕跡及訪查目擊者，研判是土製爆裂物，但火藥量極低，爆炸後傷及3名路人，都是被爆裂物的碎片割傷，爆炸的碎片也震凹酒店大門，產生類似彈痕的凹洞。

警方今天訊後，要將他解送歸案，並依槍砲、公共危險等罪嫌送辦。初步了解，王嫌和竹聯幫弘仁會、四海幫海巨堂都有淵源，但並未被蒐報註記為幫派成員。警方將深入追查背後是否涉及幫派尋仇，一旦查出是幫派教唆，將全力掃蕩黑幫、斷其金流，不讓黑道危害治安。

(中時 )