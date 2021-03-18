《商情》天氣改善 周四大豆電子盤回跌 11:082021/03/18 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天氣改善預期，周四芝加哥穀物大豆期價電子盤回跌，由於阿根廷部分乾旱地區的降雨，燃起了世界最大豆油和豆粉出口國對大豆供應的希望；玉米收高後下跌；世界最大出口國俄羅斯的高產預期，小麥期貨亦受到打壓。 周四(3/18)截至台北時間10:40，美國芝加哥期貨市場5月大豆跌3.25美分或0.23%，報1414.5美分，5月玉米跌2.75美分或0.5%，報555.25美分，5月小麥跌2.25美分或0.35%，報637.75美分。(商品行情網) 《商情》預期產量增 紐約棉花回跌 《商情》種植創紀錄預期 大豆電子盤回跌0.21％ (時報資訊) #世界 #大豆 #天氣 #電子盤 #小麥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》電子權值穩 台股有活力(倫元投顧提供) 07:442021/03/17 財經 《專訪》台達電周志宏：電源、散熱核心技術 成推動ESG優勢(5-2) 10:172021/03/18 財經 台積貼息 台指期外資保守 04:102021/03/18 證券．權證 獲利亮眼 台灣櫻花早盤股價創新高 10:112021/03/18 財經 《商情》收割延遲 大豆期價收高 09:432021/03/17 財經 美股全面收高 台股早盤上漲逾百點 10:002021/03/18 財經 《晨間解盤》再上彈？看外資空單回補(倫元投顧提供) 08:522021/03/18 財經 台股大盤上衝 航空雙雄不甩旅遊泡泡利多翻黑 10:512021/03/18 財經 《商情》需求放緩 大豆期價下跌 09:432021/03/18 財經 eToro將借殼上市 估值104億美元 04:102021/03/18 全球財經 台股基金規模 直逼3千億元 04:102021/03/18 投資理財 財經熱門新聞 打炒房再出手？央行今開理事會 五大重點搶先看 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 房地合一稅2.0擬溯及既往 - 日報 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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