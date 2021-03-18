天氣改善預期，周四芝加哥穀物大豆期價電子盤回跌，由於阿根廷部分乾旱地區的降雨，燃起了世界最大豆油和豆粉出口國對大豆供應的希望；玉米收高後下跌；世界最大出口國俄羅斯的高產預期，小麥期貨亦受到打壓。

周四(3/18)截至台北時間10:40，美國芝加哥期貨市場5月大豆跌3.25美分或0.23%，報1414.5美分，5月玉米跌2.75美分或0.5%，報555.25美分，5月小麥跌2.25美分或0.35%，報637.75美分。(商品行情網)

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