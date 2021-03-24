周三LME金屬銅電子盤收跌，因美元走強，加上市場對歐洲COVID-19案增加的擔憂，以及中美貿易緊張情緒，打擊投資人信心。截至台北時間13:30三個月期銅下跌0.74％，至每噸8913.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)