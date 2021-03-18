純網銀是鯰魚還是泥鰍？金管會主委黃天牧18日坦言，依據銀行局考察日本、韓國純網銀的經驗，發展多年市占率僅2~3％，但「市占率沒有提高，並不表示不賺錢」，黃天牧說Z世代習慣網路生活，網路數位金融將是未來發展的趨勢，他相信「純網銀是有空間的」。

金管會也努力協助國內三家純網銀發展，例如企業客戶是否可直接在網路上開戶，現行要解決法規上銀行要當面了解客戶（KYC），還有企業要對保等問題，但黃天牧強調，仍是有努力在想辦法解決，給純網銀更大的發展空間。

有立委質疑純網銀難發展，在台灣已家數過多、競爭過於激烈的金融市場中，除非用更高的存款利息、更低的手續費或放款利率，否則純網銀將以掘起、壯大，詢問金管會是否允許實體銀行直接非合意併購純網銀。

黃天牧表示，法規並沒有禁止，但台灣的純網銀才開始發展，未來仍是有空間，雖然韓國、日本等純網銀發展多年，目前市占率仍是2~3％，但並不代表不賺錢。

黃天牧指出，不論是實體銀行的網路金融或純網銀，未來都一定是趨勢，因為Ｚ世代客戶，即1995年以後出生的年輕人，從小就在網路世界中長大，將來他的生活習慣、行為都是在網路上。黃天牧說「我覺得未來世代，網路的確是未來的趨勢，所以純網銀是有空間的」，台灣這幾家純網銀剛開始，未來怎麼發展，還要再觀察，不要現在就看衰或說開放純網銀被非合意併購，金管會仍是希望純網銀能茁壯成長，服務更多客戶。

(工商 )