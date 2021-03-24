民政局副局長徐照山頒發當選證書及印信。（台中市民政局提供／王文吉台中傳真）

台中市第3屆外埔區大東里里長補選就職典禮與會來賓大合照。（台中市民政局提供／王文吉台中傳真）

台中市外埔區大東里前里長黃正忠去年12月因病逝世，台中市選委會辦理補選投票，高芳春得票1385票當選。台中市第3屆外埔區大東里里長補選就職典禮24日在外埔區公所舉行，民政局副局長徐照山代表市長盧秀燕頒發當選證書、印信及致贈「勤政親民」匾額祝賀。

徐照山表示，高里長曾任大東長青俱樂部會長、大東社區發展協會理事，並擔任過大東里第22鄰鄰長，對於地方相當熟悉，能獲高票當選，實為眾望所歸，期許高里長為大東里里民提供更優質的服務，注入更多新氣象。

外埔區長葉聯慶指出，里長是公所與里民之間的橋梁，在市政宣導及推動上，扮演重要角色，相信高里長必能延續黃正忠前里長打下的基礎推展里政。新任大東里長高芳春感謝里民支持，並表示會延續前里長未盡的服務，努力達成各項里民交付的任務。

民政局說明，台中市外埔區大東里里長補選有黃正約、高芳春、呂明哲等3人競逐，由高芳春獲得民眾高度支持，並於3月19日經台中市選舉委員會公告當選。今日典禮包括民政局副局長徐照山、外埔區長葉聯慶、外埔區里長聯誼會長劉圳及外埔區各里里長等均到場觀禮。

(中時 )