師父幫徒弟戴上消防帽。（新北市消防局提供）

消防108年特考班110名新進人員今年1月加入新北市消防局，2月間在保長坑訓練中心接受新進人員訓練後，分發至第一救災救護大隊共計14名含1名女性同仁，各分隊指派經驗豐富的學長擔任指導師父教授各項勤業務的執行及勤務現場應變，經由學長及前輩的指導及經驗傳承，期讓他們及早適應消防工作，更加果敢執行消防勤務。

今（18）日上午10時，在專門委員尚少華見證下，師父們幫徒弟戴消防帽、扣帽帶，象徵無私傳承消防經驗，延續打火精神，簡單且隆重地完成師徒制授教儀式。

隨後新進同仁展示受訓成果，進行火災搶救及緊急救護等戰技作演練，展現勇者無懼、當仁不讓的精神，向眾人展現出佈線滅火、砂輪切割器破壞侵入，及高品質CPR操作，代表著已準備好向師父們接棒，延續消防魂。

第一救災救護大隊大隊長陳志瑋表示，新進同仁的加入，是給予消防大家庭注入良好的動力，對於新進同仁我們秉持不吝指導及關懷，因為我們永遠都是同一陣線的戰友，更是出生入死的伙伴。

(中時 )