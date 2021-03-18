華碩（2357）2020年第四季財報亮眼，又宣布配發每股26元現金股利，殖利率高，激勵股價18日直接跳空漲停，終場收358元，外資圈全面調升財務預期，尤以在法說前提前點名看好華碩的摩根大通證券，觀點獲得印證、最為拉風。

摩根大通證券日前率先預測，華碩2020年第四季營收有望超越市場預期，上半年再憑藉NB需求與顯卡漲價優勢，展望亦可望令市場耳目一新，當時將推測合理股價先一步調升至370元。

法說會後，華碩優異成績單印驗摩根大通正向觀點，摩根大通也進一步把股價預期升至400元。

對華碩抱持正面投資評等的研究機構還包括：美銀、瑞銀、匯豐證券等，花旗環球證券於法說會後升評「買進」，並賦予後來居上的467元股價預期，極為吸睛。

本土投顧大行說明，目前在家工作訂單強勁，加上虛擬貨幣上揚帶動顯卡供不應求，華碩經營管理階層認為，第一季為今年谷底，第二季營收大於第一季，下半年比上半年好，展望樂觀；上半年因為產品供不應求，不排除持續漲價，毛利率將維持高檔，至於料源缺口稍微收斂，但上半年無法解決，將和供應商訂定長約，保證貨源，並以研發更改設計來應變。

另一方面，華碩宣布配發每股現金股利26元，超乎市場預期。

(工商 )