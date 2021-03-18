英倫香氛品牌Jo Malone London，今年春天於華山1914文創產業園區忠孝三角，打造全球首座「Jo Malone London熱帶島嶼花園香氛吧」，活動期間自3/19起至3/28止，為期十天，現場可以搶先體驗Blossoms花園系列「黃槿花香水」與「朱槿花芳醇香水」，更還有機會獲得驚喜香氛禮物和期間限定特調飲料，周末一定要把握機會朝聖。

Jo Malone London全新熱帶島嶼花園系列香氛吧，設計靈感源自熱帶島嶼花園系列新品「朱槿花及黃槿花」，圓形花卉並結合嶄新清透圓弧瓶身造型建造完成。其獨特的圓形建築架構、沁透明亮的視覺空間，搭配大型朱槿花裝置點綴，完美演繹熱帶島嶼風情；戶外更設置如盛開花朵般的陽傘和躺椅休憩區，每一處細節都彷彿跨越空間的隔閡，即使不出國也能感受到海島度假的休閒與愜意。

熱帶島嶼花園系列香氛吧可體驗全系列限定新香。（邱映慈攝）

熱帶島嶼花園系列香氛吧內裝更帶來全系列限定新香，除了體驗最新黃槿花香水，與朱槿花芳醇香水外，以及眾人敲碗復刻回歸的水梨花蕾香水與雞蛋花香水，四款色彩鮮明及令人愉悅的香氛，更可以互相搭配，享受糅香的驚喜與樂趣。

Jo Malone London全新兩款花香黃槿花 ( Yellow Hibiscus ) 與朱槿花 ( Red Hibiscus) 。（邱映慈攝）

活動期間凡購買任一限量Blossoms系列新品100ml香水即可獲得「熱帶島嶼花園特調飲品」，以此次全新香氛調性元素進行設計，打造六款色彩繽紛的視覺效果及多層次的味蕾體驗，讓消費者有難忘的香氛體驗，搭配春日暖陽與微風花香吹拂，如同身處在夏威夷岸邊酒吧之中。

購買任一限量Blossoms系列新品100ml香水即可獲得「熱帶島嶼花園特調飲品」。（邱映慈攝）

歡慶熱帶島嶼花園系列上市十周年，Jo Malone London特別在三、四月期間於北、中、南專門店，舉辦「熱帶島嶼花園派對」，活動當天除了體驗香氛新品，並有機會獲得限量熱帶島嶼花園小禮，喜歡Jo Malone London的朋友可千萬不要錯過。

活動期間於現場拍照打卡公開分享，標記#BrilliantBlossoms、#JoMaloneLondonTW，並上傳至FB或是IG，即可免費獲得精緻香氛禮。（邱映慈攝）

(中時新聞網)