桃園龍德宮8天7夜進香，徒步鹿港天后宮刈火進香，五彩煙花超吸睛。（鹿港天后宮提供／吳敏菁傳真）

桃園龍德宮8天7夜進香，徒步鹿港天后宮刈火進香，仙女扛轎班超吸睛。（鹿港天后宮提供／吳敏菁傳真）

鹿港天后宮迎賓，桃園龍德宮8天7夜進香，徒步鹿港天后宮刈火進香。（鹿港天后宮提供／吳敏菁傳真）

桃園龍德宮8天7夜進香，徒步鹿港天后宮刈火進香。（鹿港天后宮提供／吳敏菁傳真）

又到三月瘋媽祖，雨水媽果靈驗，桃園龍德宮8天7夜進香，徒步前往鹿港天后宮刈火，前夜起下了一夜雨，讓信徒好振奮，24日上午10時抵達鹿港，雨停沿途信徒歡欣鼓舞擺設香案恭迎，多采多姿陣頭綿延中山路，仙女扛轎班超吸睛，宗教嘉年華讓小鎮再沸騰。

桃園龍德宮宮主丁素珠表示，因為防疫，這次進香團人數約5000多人，正逢水情吃緊，媽祖就庇佑落雨水，讓信徒都很振奮，希望再多降點甘霖，讓全台不用再擔心缺水，也祈願疫情趕快消散，百業興盛。

龍德宮八天七夜進香到鹿港天后宮刈火是眾所矚目的重頭戲，鹿港天后宮總幹事劉家汶也擔任起直播小編，引領深入這場虔誠又饒富特色的進香行旅，上午10點進香團絡繹不絕進入了鹿港鎮，雨也剛好停了，天空綻放五彩煙火，進香團全都戴好口罩，井然有序，還有櫃姐、空姐組成了仙女扛轎班等，美不勝收。

鹿港天后宮盛大迎賓，信徒也沿途擺設香案恭候媽祖，彼此的熱情讓氣氛熱絡也縮短了心的距離，現場一片喜氣洋洋。

天后宮主委張偉東表示，數千名信眾並肩前行，在鑼鼓喧天的隊伍中學會互相扶持、關懷，一步一腳印只為了與媽祖同行，充滿著感動與感恩，龍德宮將於25日上午7時起馬離開鹿港，繼續綿延百里的進香行旅，「媽祖帶給每一位信眾的安定感，不僅是宗教信仰，也是平安的祝福，每一步都包含著深深的故事」。

(中時 )