台版吳哥窟萬佛寺遊客暴增，玉井警分局加強違停取締。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

近日突然爆紅的熱門景點萬佛寺，位於台南市楠西區曾庫公路約1公里處，原本是出家人清修場所，因景觀特殊有台版吳哥窟之稱，吸引大量遊客前來體驗偽出國，原本僅周末開放參觀，由於遊客太多，近來寺方決定平常日也開放參觀，並且將規畫新停車位，市府周末也將試行推出楠西市區至萬佛寺接駁車。

因萬佛寺目前停車位僅30格，且佛寺外道路僅兩線道，路幅狹窄未畫設停車位，造成遊客及當地居民停車困擾。

台南市政府公共運輸處業已同意自3月20日起連續3周試辦臨時接駁車，接駁車將往來於台3線與南175市道路口（芒果農創玫瑰綠柏園停車場）和萬佛寺之間，每周六、日及清明連續假期9時起至16時止，每半小時一班次。

玉井警分局協調交通部公路總局第五區養護工程處，在台3、台20線之CMS資訊可變標誌看板顯示萬佛寺目前停車即時狀況，若周遭車位已滿，可即時提醒遊客，請遊客多加利用接駁車或先至其他地方休憩，待人潮高峰過後再行前往。

玉井分局分局長許敏能提醒遊客，行車出遊多加善用大眾交通工具或接駁車等運輸系統，並注意CMS資訊可變標誌看板，希望用路人都能夠遵守交通規則，開車不違停並禮讓行人，行人過馬路也要左右觀看，祝福用路人假期愉快，開心遊平安歸。

(中時 )