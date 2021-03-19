全新(2455)公布2020年財報，全年稅後盈餘為5.33億元，年成長3.9%，每股盈餘2.88元，全新前2月合併營收為5.47億元，年成長28.67%；從目前訂單來看，全新預估，第1季營運可望優於去年第4季。

全新2020年合併營業收入為26.45億元，年成長4.55%，營業毛利為11.14億元，營業淨利為6.87億元，年增6.02%，稅後盈餘為5.33億元，年成長3.9%，為104年以後新高，每股盈餘為2.88元。

原本第1季為傳統淡季，各國加速啟動5G基礎建設，各大手機品牌廠紛紛推出5G新機，加上WiFi及3D感測新增應用日益廣泛，帶動砷化鎵產業需求強勁，讓全新第1季營運有旺季水準。

全新董事會亦決議每股配息2.59元，以3月18日收盤價109.5元來估算，殖息率約2.37%。

儘管2月逢農曆年長假，在RF、5G相關客戶需求強勁下，全新2月合併營收達2.74億元，微幅優於1月，年成長31.8%，累計前2月合併營收為5.47億元，年成長28.67%；隨著5G智慧型手機及WiFi 6滲透率提升，以及5G衍生的新應用需求湧現，全新今年業績成長可期。

(時報資訊)