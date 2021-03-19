伴隨著美債殖利率再度飆升，市場對通膨憂慮增加，西德州與布蘭特原油盤中雙雙暴跌逾9%，連續第五日下挫，西德州更是跌破60美元關卡。最終西德州收盤跌7.97%，跌破60美元/桶。

布蘭特原油期貨一度暴跌9.10%，報61.81美元/桶，現報62.86美元/桶。

分析師認為此輪原物料價格的大跌，主要源於美債殖利率再次快速上升。另據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至3月12日當周，美國原油庫存意外增加240萬桶，也是因素之一。

有市場觀點認為，原油出現超過9%的大跌可能與市場對通膨的擔憂情緒擴散有關，而法國方面也宣佈將實行最新的封鎖措施。

周四法國宣佈新一輪封鎖措施，16個地區的限制措施將從週五午夜生效，為期四周，跨地區旅行將被禁止。而在近期歐洲疫苗接種放緩的背景下，再度反彈的疫情讓人們擔憂更多國家可能會採取更多限制措施，因此原油需求前景備受質疑。

另外，最新市場消息顯示，拜登正在考慮對歐洲與俄羅斯連結北溪2號石油輸送管路實施新的制裁。

(中時新聞網)