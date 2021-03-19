疫情惡化，周四美國原油期貨跌逾7%；隨著新冠疫情確診人數上升，部分歐洲國家再次實施封鎖。據了解，法國單日出現超過3.5萬確診病例，情勢較去年同期來得嚴峻，同時，由於擔心阿斯利康(AstraZeneca)疫苗的副作用，歐洲疫苗接種速度正逐漸放緩，也為能源需求前景增添不少壓力。

此外，近期美俄關係緊張，俄國政府已將駐美大使召回至莫斯科，欲進一步商討美俄未來關係；分析師表示，俄羅斯若要反制美國所提出的制裁，恐將會透過大量挹注原油的方式打擊美國的頁岩油生產商，終場油價收跌。其中美國原油跌幅7.1%，倫敦原油跌幅6.9%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌4.60美元，報每桶60美元；4月熱燃油跌0.13美元，報每加侖1.78美元；4月RBOB汽油跌0.11美元，報每加侖1.94美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌4.72美元，報每桶63.28美元。(商品行情網)

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