美元走強，打壓周三倫敦金屬多數走跌；其中銅價在交投震盪中下跌0.8%，因投資人擔心歐洲疫情延長封鎖將趨緩全球經濟復甦，加上中美局勢緊張，令投資人尋求避險而提振美元上揚，並觸及四個月來高點，致商品市場走弱。

據了解，歐洲區經濟3月意外恢復成長，其中工業生產增幅達到逾23年來最快，但第三波病毒感染令投資人擔憂未來的經濟表現；另外LME的銅庫存已增加至12萬9,950噸，為去年12月以來的最高量，這也緩解了市場對供應的擔憂。

周三(3/24)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫跌595美元，報每公噸25315美元；期鎳漲41美元，報每公噸16190美元；期鋅跌38美元，報每公噸2800.5美元，期鋁漲38.5美元，報每公噸2258美元；期銅跌2.5美元，報每公噸8977.5美元；期鉛跌9.5美元，報每公噸1939.5美元。(商品行情網)

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