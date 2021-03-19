在缺料和受到終端需求強勁下，板卡第一季吹漲價風，華碩(2357)已經宣布漲價1~2成，其他板卡業者勢必跟進！今早台股受美股拖累再跌逾百點，但板卡族群卻逆勢創高，包括映泰(2399)、承啟(2425)盤中亮燈漲停，而麗臺(2465)創波段新高，撼訊(6150)及青雲(5386)也力守紅盤。

業者指出，主機板2月就已預告供應短缺的問題，不只半導體晶片短缺，從DRAM、載板及多項元件都同樣面臨缺料。且貿易戰關稅至今未取消，所以OEM廠漲價已成為業界共識。顯示市場相關產品短缺，預計要到今年第2季才可能改善。

面對這波的漲價潮，部分業者也不願太高調，有的業者含糊表示，二月過年而三月的會計帳還沒結，很難做比較銷貨單價。

承啟今年前2季的營收7.74億元，年增227%，該公司顯示卡占營收比重約5成，是主要產品，承啟一直與繪圖晶片廠輝達（Nvidia）維持良好互動，掌握客戶及市場需求，RTX30系列顯卡產品，在去年9月開始接單，第4季陸續出貨，今年上半年，顯卡仍維持明顯的穩定需求。除顯卡外，承啟AI伺服器占比約18、主機板16%。Nvidia於2020年12月2日與承啟母公司七彩虹，同步推出GeForce RTX 3060 Ti新品，在其他顯卡產品方面如3080、3060與3050 Ti等，也在第一季陸續發布，預估2021上半年顯卡需求穩定。

(時報資訊)