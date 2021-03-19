隔了4個多月後，瑞士2月又開始出口黃金去中國大陸。同時，瑞士2月運到印度與泰國的黃金數量，都寫下多年來新高紀錄。這也代表，亞洲似乎已走出新冠病毒的悲情，重新再擁抱黃金商品。

瑞士，是世界上最大的黃金冶煉中心，同時也是銷往各國的樞紐站。另外，泰國是亞洲區的黃金貿易交換中心。至於中國大陸與印度，則是全球黃金消費量最多的兩個家。

不過，2020年因為新冠疫情影響，中印泰這三個亞洲國家的金子需求量暴減。其中，中國大陸需求量是最慢才回升的

亞洲黃金買賣，大部分都是像銀樓這種珠寶業者在經營。黃金商品重獲亞洲人青睞，原因之一為，目前金價已從2020年8月歷史新高回落，變得稍微親民一點。之前，黃金價格高不可攀，加上疫情嚴峻，多數亞洲人還是抱持現金為王的概念，故購買黃金的風潮才會退燒。

從瑞士海關數據來看，瑞士2月出口到亞洲各地區黃金數量，印度最多有56.5噸，泰國11.2噸，中國大陸2噸，香港則是1噸。

2月，中港印泰從瑞士瘋狂進口黃金，也分別寫下紀錄。

先從印度來看，這56.5噸是創自2019年4月以來，印度進口瑞士黃金的單月最大量。

泰國的11.2噸，同時創2018年8月以來的新高。

至於香港，也是寫下2020年9月後最多的一個月。

中國大陸方面，雖然僅少量進口2噸黃金，但卻是2020年9月以來，首次再從瑞士進口。這或許暗示，黃金大媽們可能又要有新動作了。

(時報資訊)