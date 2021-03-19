美股四大指數再度因美國公債殖利率飆升而「嚇」跌，尤其費城半導體指數重挫4.24％，台積電（2330）ADR更跌3.59％，今（19）日與聯發科（2454）及聯電（2303）等半導體三雄領跌，跌幅在1.5～2％之間，引發上市半導體指數跌破400點關卡，最低來到398.75點，跌幅近2％，暫時守住394.2點季線。

台積電與聯發科今日同步摜破600元及900元整數關卡，台積電最低來到592元重挫12元，接近季線590元位置，展開季線保衛戰，聯發科最低來到880元大跌23元，跌破5日、10日及20日三條短期均線，距離季線855元則仍有一小段距離。

至於最早拉回跌破月線及季線約50元價位、表現最弱勢的聯電，今日也再度跌破5日及10日線，讓短線聯電股價再現疲態。

外資近日持續對半導體三雄提款賣超，昨日賣超聯電高達40,449張、台積電賣超4,449張、聯發科也遭提款206張。法人表示，在公債殖利率尚未出現止升、外資對半導體賣盤就不容易停歇，也形成股價的壓力。

(工商 )