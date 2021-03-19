群益證(6005)為提供國內外機構投資人掌握指標性企業發展趨勢，18日舉辦「2021年第一季投資論壇」，聚焦電動車及生醫防疫產業，邀請敦泰(3545)、生華科(6492)、汎德永業(2247)、光寶科(2301)、國光生(4142)、聚積(3527)等6家上市櫃公司及未上市公司輝能科技參與。

群益證表示，此次投資論壇共有超過100家的國內外法人機構共襄盛舉。台灣資本市場中有許多優質企業，希望透過舉行此次投資論壇，加強企業與機構投資人面對面互動交流，提供國內外機構法人嶄新投資觀點，掌握具指標性企業的營運發展趨勢與台股投資契機。

此次受邀參與的輝能，為發明全球首款固態鋰陶瓷（LCB）電池技術的鋰電池芯製造商，亦是目前全球唯一成功量產固態鋰電池的公司。雖然輝能此次採線上方式參與論壇，仍備受關注，吸引數十名關注固態鋰電池技術與電動車發展的國內外機構法人參加。

群益證指出，2006年底成立的輝能，迄今已在全球獲得超過400項專利，範疇概括固態電池材料／機構、應用技術、設備、製程、終端產品甚至回收技術等，建立競爭對手難以繞過的專利網，且在固態電池產業化的布局亦早於同業。

群益證表示，輝能在2014年率先實現固態鋰陶瓷電池商用化，將具絕對優勢的固態電池先後帶入消費性應用市場、工業／特殊應用市場與電動車、儲能等大型應用場景，並發展出經濟且具規模化潛力的捲式自動化製程，形成競爭對手難以跨越的門檻。

(時報資訊)