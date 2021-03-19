諾基亞深耕台灣市場近五十年，今年首度參與了2021智慧城市論壇暨展覽。諾基亞強調，在5G世代將持續深耕台灣通信市場，攜手業界持續推升各行各業進行數位轉型，迎向5G世代數位轉型與工業4.0伴隨而來的新商機。

諾基亞今年聚焦在推廣「城市即平台」理念，透過跨域協作，共同為城市永續發展相關課題打造解決方案。諾基亞強調，希望透過系統協作模式，運用5G、物聯網和大數據分析等通信技術，彙整全市的公共服務、相關應用及城市中產生的各式資訊流於單一平台，以整合性的方式協助各單位緊密協同合作。而具備安全性、擴展能力的智慧城市數位平台，將可更進一步用於推動城市經濟、促進社會持續創新增長，最終達到城市繁榮、永續、安全、宜居的目標。

這次展覽，諾基亞提供全方位的智慧城市解決方案，包含連接城市內各場域高性能寬頻網路的光纖網路、急難救助廣域網路WAN、Nuage SD-WAN、4G/5G專網、虛擬雲、安全維運，以及城市資料數據管理和整合維運分析平台與4G/5G專網於都市環境中的應用展示，例如有助於工地安全的環境感知系統、及提供港口和電力事業的關鍵型通信服務。

諾基亞已於全球許多國家參與推動智慧城市專案，包括在芬蘭諾基亞總部園區所在的埃斯波（Espoo）打造LuxTurrim5G生態體系，波蘭千年古城弗次瓦夫（Wroclaw）的智慧交通與銀髮照護推動，比利時魯汶（Leuven）智慧電桿建設，日本仙台市的無人機聯網海嘯預警專案開發等。

(工商 )