美國公債殖利率上揚，以致美科技股拉回，台股早盤跳空大跌逾百點之後，一路殺低200多點；法人表示，盤勢在月線16144點下方整理，多頭格局未變。
11時16分止，加權指數來到16026.23點，下跌261.61點，成交值新台幣2186.71點，8大類股全面下跌，機電類股跌勢較重，造紙類股跌勢較輕。
台積電盤中來到591元，下跌11元，鴻海來到124元，下跌5.5元，大立光來到3330元，下跌95元。
德信證券副總經理吳文彬表示，美國聯準會貨幣政策未變，美金融股上漲，傳產股止穩，影響所及，台股電子股除台積電下跌影響較大，整體而言，指數在月線16144點下方整理，電子轉弱由傳產接棒，但多頭型態未變。
吳文彬指出，台股量能不足，外資賣超，指數暫時無法往上攻堅，估計短線在16000點上下500點震盪，下檔在季線15530點有撐。
他說，台積電殖利率約1.6%，比公債殖利率還低，造成外資賣出台積電，現階段指標股改為看鴻海，族群則觀察IC設計、航運股，只要強勢股續強，則盤勢健康，可望維持高檔整理。接下來可先觀察年報、配息資訊，鎖定高殖利率個股。（編輯：張均懋）1100319
(中央社)
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