全球公債殖利率急升與美中緊張局勢使市場信心受挫，周五南韓KOSPI指數盤中跌0.88%，為3039.12點，稍早前一度下挫1.42%。

本周韓股料將收跌0.83%，為3周以來周線首度收黑。

受美國公債殖利率急升與歐洲疫情升高影響，隔夜美股大跌，標普500指數下跌1.5%，以科技股為主的那斯達克指數更重挫3%。

晶片巨頭三星電子與SK海力士分別跌1.09%與2.46%，電池大廠 LG Chem跌3.8%，但最大入口網路Naver反彈，目前漲0.62%。

美國聯準會重申將維持基於利率於近零水準至少到2023年，通膨升高的預期使周四美國債市再度遭到拋售，10年期公債殖利率盤中一度大漲11個基點、漲破1.75%，為14個月來首見，尾盤雖然回落，但仍守在1.70%之上。

美國拜登政府在阿拉斯加與中國展開首次的高層面對面會談，但彼此言辭交鋒犀利，在政治與經濟的主要議題上未見絲毫讓步跡象，引發市場對於美中緊張加劇的擔憂。

外資盤中賣超韓股2590億韓元。

韓元目前跌0.81%，報1,132.9兌一美元。

(時報資訊)