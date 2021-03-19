台股受到美股影響，國際股市表現不佳，台股同步開低走低，盤中所有均線失守，尾盤又遇到台灣指數系列成分股調整，終場以16070.24點作收，下跌217.6點，跌幅1.34％，成交金額3899.21億元。

資深分析師柯孟聰認為，台股還是以美股馬首是瞻，美股沒有出現大跌，台股相對會有支撐，回檔幅度也不會太深。目前市場上資金充裕，留意16000點短線能否暫時守住，指數漲跌還是觀察台積電(2330)，過去秒填息狀況不再，外資持續賣超，股價能不能站回600元是關鍵，否則台積電持續下探，成為外資提款機，台股壓力會擴大。

柯孟聰指出，就技術面來看，今天跌破所有短期均線，5日及月線下彎，日線亦有頭肩頂跡象，若久攻不過，要注意回檔的幅度。目前3月底前公布去年財報及配息，4月要開始公布第1季財報，許多產業延續去年供需吃緊狀況，第1季營運表現不錯，但也要留意利多不漲的可能。

月線即將進入第13個月轉折，加上融券強制回補完畢，通常偏弱勢看待；另外，1月出現單月累計7兆多最大量，月KD持在高檔區，也到了主升段滿足點附近，預期4月會是較震盪的一個月。

櫃買指數今天同步收跌，以199.88點作收，下跌1.01點，跌幅0.5％，成交金額754.46億元。

(時報資訊)