顯示卡商機看旺，華碩(2357)技嘉(2376)今天相繼宣布推出AMD Radeon RX 6700 XT系列顯示卡，瞄準1440P遊戲熱潮，以優異散熱設計，發揮AMD RDNA 2 GPU遊戲架構強大運算能力，讓玩家暢享3A遊戲大作。

華碩ROG Strix Radeon RX 6700 XT，擁有2.9 slot大型散熱器、7支熱導管的ROG Strix Radeon RX 6700 XT，透過MaxContact技術增加晶片接觸面積，達成快速降溫；較短的電路版有助通風，三個軸向式風扇以安靜卻強大的氣流，實現頂級散熱。顯示卡外觀以黑灰配色與金屬鑲嵌設計，側邊支援Aura Sync ARGB燈條，視覺效果酷炫。

技嘉AORUS ELITE系列顯示卡採用技嘉風之力散熱系統，搭載3個獨特刀鋒導流造型風扇，搭配正逆轉功能、高效能純銅熱導管直接接觸GPU導熱、風扇停轉功能以及Screen cooling等散熱技術，能夠隨時將顯卡維持在一個低溫的工作環境，進而帶來更高、更穩定的運算效能。正逆轉散熱技術將位於正中央的風扇旋轉方向與左右風扇相反，讓鄰近的風扇風流導向同一方向，加倍風壓與減少擾流，藉此導引氣流並有效地將廢熱從顯示卡的上下兩側排出，使整體解熱效能向上提升。搭配金屬背板的Screen cooling散熱技術，能更有效地將廢熱從顯卡排出，避免廢熱累積，加快顯卡散熱的運作效果。

(時報資訊)