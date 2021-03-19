宏達電台灣區換將，宏達電台灣區總經理陳柏諭因生涯規劃之故，將在3月31日離職，職缺將遊宏達電亞太區總經理黃昭穎兼任，黃昭穎表示，VR與手機業務並重，看好VR在B2B市場發展將大於B2C市場，希望每個國家都能做到企業用VR的第一名，宏達電第二季也將推出高階VR產品，手機下半年產品還在規劃中，但可望推出5G專網相關產品。

面對宏達電VR硬體銷售量僅有臉書旗下Oculus的十分之一，甚至也遠還不及已經開賣5年、只有一款VR硬體的索尼之後，黃昭穎表示，Oculus以消費性市場為主，宏達電則看好B2B應用，尤其疫情讓更多企業與教育市場以透過VR來協作、或做教育訓練。

他並引述市調機構IDC數據指出，未來三年B2B市場年複合成長率高達60～70％，B2C市場成長率為30～35％，B2B的蓬勃發展不僅已經反應在宏達電亞太區去年營收表現佳、繳出雙位數成長的成績單，B2B市場的特性也與宏達電持續發展高階VR硬體的策略相符合，第二季預計將亮相新款高階VR硬體，他希望能夠在亞太區每個國家的VR市場都做到B2B市佔率冠軍。

而在兼任台灣區總經理後，黃昭穎表示，宏達電在台灣與在亞太區各市場的經營將會VR與手機並重，不過，下半年的手機產品還在規劃中，現在僅確定今年會有5G專網相關的軟硬體整合產品問世。

陳柏諭在宏達電任職13年、擔任台灣區總經理三年半之後，昨日宣布將在3月31日離職，他表示，離職後將先應78歲爸爸的要求騎機車環島，之後將幫忙家裡事業。

(工商 )