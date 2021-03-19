屏東縣刑大偵二隊長因涉及索賄遭廉政官當場人贓俱獲，今(19日)下午遭到羈押，也遭縣警局記兩大過免職處分，連帶刑大大隊長也因考核不周遭到記過調職的連帶處分。讓在警界被譽為「鐵血戰將、有案必破」戰功彪炳的縣警局長李文章相當震怒，直言只要是警察風紀案，絕對採取壯士斷腕、從嚴究責的態度處理。

屏警涉案羈押，局長李文章震怒痛心：壯士斷腕、從嚴究責。(翻攝屏東縣警局官網)

李文章上任來，屏東縣警局在偵破槍枝、販毒、暴力幫派上績效優異，他多次強調「專業、科技、紀律、服務、團隊」是屏東縣政府警察局五大工作核心，亦是期勉各級員警共同努力目標，期使屏東縣治安穩定、交通平安、民眾安居樂業。

了解李文章脾氣的警界人士都知道，他向來極度重視員警風紀與紀律，嚴密員警違法案犯紀件查處，因此上任以來，於109年主動查辦3起員警酒駕案，及1件偵查佐涉嫌洩密案，均為縣警局局積極防處員警風紀自檢自清案件，展現整飭員警風紀決心。

李文章表示，屏東縣警察局多數員警都是認真守法、嚴正執法的人員，對於維護屏東縣的治安、交通和為民服務工作勤奮不倦，卻仍有少數不肖員警涉嫌收賄遭羈押禁見，並使主管調職異動，他身感震怒、痛心，立即要求各級單位主管痛定思痛、檢討策進，確實做好內部管理，防制違法違紀案件發生。

目前李文章全力推動屏東縣政府警察局治安五掃二打（掃黑、掃槍、掃毒、掃黃、掃賭、打詐、打竊）、三大交通目標（不塞車、少事故、減傷亡）八項措施以及八大為民服務項目（受虐兒少、失蹤人口、獨居老人、單親家庭、身障人士、少年事件、家暴事件、性侵事件），希望透過工作重點，凝聚所有員警共識，在維護屏東縣治安、交通良善及為民服務工作繼續努力，希望達成縣民對警察之期待。

(中時新聞網)