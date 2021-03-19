廉政署南區調查組偵辦警官涉賄案，鎖定屏東縣刑大偵二隊隊長邱奕成疑向案件當事人索賄，經幹員跟監，在他車上搜出的牛皮紙袋內裝有16萬元現金，檢察官認為邱涉嫌重大，19日向法院聲押獲准，警局也隨即啟動考績會，稍早作出決議，祭出2大過予以免職處分。

屏東縣警局考績會結果出爐，邱奕成遭2大過免職處分，大隊長記過2次、副大隊長記過1次，屏東縣警局長李文章也自請處分。

(中時 )