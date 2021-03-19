屏刑大偵二隊長邱奕成涉賄 考績會祭出2大過免職 17:002021/03/19 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣刑大偵二隊長邱奕成因涉賄遭收押，考績會也立即作出2大過免職處分。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廉政署南區調查組偵辦警官涉賄案，鎖定屏東縣刑大偵二隊隊長邱奕成疑向案件當事人索賄，經幹員跟監，在他車上搜出的牛皮紙袋內裝有16萬元現金，檢察官認為邱涉嫌重大，19日向法院聲押獲准，警局也隨即啟動考績會，稍早作出決議，祭出2大過予以免職處分。 屏東縣警局考績會結果出爐，邱奕成遭2大過免職處分，大隊長記過2次、副大隊長記過1次，屏東縣警局長李文章也自請處分。 屏刑大偵二隊長涉貪遭免職 警政署追究主官責任整飭風紀 屏東刑大偵二隊長涉收賄16萬元 法院裁定羈押禁見 (中時 ) #考績會 #涉賄 #邱奕成 #免職 #偵二隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 邱太三呼籲落實兩岸協議 呂謦煒質疑：不都基於九二共識？ 13:482021/03/19 政治 採‧訪‧線‧上－勞保失速列車 誰來啟動煞車 04:102021/03/19 專題周報 揮別業外衝擊 富采2021拚損平 04:102021/03/19 證券．權證 楊文科祈雨 林智堅組抗旱大隊 04:102021/03/19 地方新聞 入境仍須14天居檢、7天自主健康管理 無法縮短！陸委會宣布兩岸商務交流 即日恢復 04:102021/03/19 焦點要聞 世界名校領頭羊─諾丁漢大學 英國、馬來西亞、寧波校區參與綜合世界排名 15:382021/03/19 新消息 珠寶大盜陳清課20年前遭劫囚越獄 竟為追殺吞贓女友 11:302021/03/19 社會 中職》桃猿頭痛了 剛開季2重砲進傷兵名單 17:482021/03/19 體育 都是「同居」 顏若芳不生氣何欣純爆怒 沈富雄一句話神分析 網全跪 09:032021/03/19 政治 疑藉權勢索賄 屏東刑大邱姓偵查隊長 凌晨遭聲押 02:132021/03/19 社會 藻礁公投連署送70萬連署書 孫大千點名感謝8位反派幕後英雄 09:152021/03/19 政治 社會熱門新聞 直擊》阿里山森林竄惡火 猛燒19小時夜空驚現紅火龍 - 社會 騎士1個月內遭開車門擊落9次 警揭露衰到爆真相 - 社會 男剪個頭髮3年花費上千萬 家人查看收據傻眼 - 社會 300萬名車被小貨車撞屁股 一看肇事人叫「鮭魚」網笑翻：同鮭魚盡 - 社會 特教生獨處午休窒息身亡 母悲控國立宜蘭特教學校失職 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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