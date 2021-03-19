去年房地產市場活絡，皇翔(2545)新北市土城「皇翔PARK」銷售亮麗，捷運中山站辦公大樓「皇翔中山」也去化順利，使得去年業績有高水準的表現。據19日最新出爐的2020年財報，全年營收達64.56億元，EPS達5.33元，為近三年最高；董事會擬配發股利達現金4.5元，也是近三年最大手筆。

依19日收盤價37.8元計，現金殖利率高達11.9％，躍居為高股息族群之列。

皇翔今天召開董事會，通過109年度合併財務報告，累計全年營收達64.56億元，營業毛利28.69億元，營業利益20.73億元，稅前淨利17.65億元，本期淨利17.46億元，歸屬於母公司業主淨利為17.46億元，基本每股盈餘達5.33元。

另外，皇翔今天董事會也通過出售土地案，決議出售新北市板橋區江子翠段第三崁小段345-36地號的道路土地，予關係人慶隆開發股份有限公司，也就是皇翔董事長廖年吉擁有的公司；至於面積為73.5075坪，出售價格為總價7,348萬元，單價為每平方公尺30萬2,400元

皇翔表示，預計出售這塊地的處分毛利，為24.7萬元。

(工商 )