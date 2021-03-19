外媒近日引述消息報導，美國政府打算在5月中放寬旅遊限制，開放美國與墨西哥、加拿大的遊客往來，並開放英國、歐洲、巴西旅客入境美國，但政府尚未提出正式政策，目前重點仍放在抑制國內變種病毒擴散。

(工商 )