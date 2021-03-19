美國擬5月中放寬旅遊限制 22:422021/03/19 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒近日引述消息報導，美國政府打算在5月中放寬旅遊限制，開放美國與墨西哥、加拿大的遊客往來，並開放英國、歐洲、巴西旅客入境美國，但政府尚未提出正式政策，目前重點仍放在抑制國內變種病毒擴散。 中美高層今對話 拚４月習拜會 受美管制 中芯擴產仍有變數 (工商 ) #月中 #放寬 #美國 #外媒 #美國政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》權值股全面疲軟 失守月線回測萬六 11:422021/03/19 財經 《國際產業》美國塞港＋門市關閉 Nike營收、展望不如預期 11:422021/03/19 財經 美聯邦所得稅申報 延至五月中 04:102021/03/19 金融．稅務 《國際政治》美中2＋2會談 華府：不尋求衝突 但將捍衛原則與盟友 09:432021/03/19 財經 美中激烈交鋒後 布林肯將訪歐聯手處理全球議題 03:362021/03/20 國際 官方力挺 中芯深圳擴產12吋晶圓 斥資23.5億美元 04:102021/03/19 財經要聞 美中2＋2高層會談 各自畫重點！美媒披露 中國擬要求撤銷川普制裁 04:102021/03/19 焦點要聞 智能製造轉型有成！台達電持續擴產中 駁斥外媒裁員說法 13:552021/03/19 財經 財測不佳拖累 耐吉周五盤中下挫 22:512021/03/19 財經 確診數破千！今增6境外 自菲律賓、美國、巴拉圭及印尼入境 13:522021/03/19 生活 中美高層戰略對話登場 楊潔篪：美國沒資格居高臨下與中國說話 12:432021/03/19 兩岸 財經熱門新聞 驚！台灣又一科技公司被大陸挖走 謝金河曝內幕 - 財經 台積電驚見591 散戶抄底錯了？老手曝下次凶狠出手價 - 財經 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 砸665億不拚14奈米？中芯赴深圳造12吋晶圓產能 專家揭密 - 財經 日本LINE爆個資外洩 政府嚇到停用 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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