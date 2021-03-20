自去（109）年強勁走升後，新台幣匯率強勢上漲，可謂是開啟匯率新時代！面對新台幣不斷升值，日前中央銀行祭出史上最大鬆綁：放寬本國銀行申請為外匯指定銀行需合辦外匯業務量達一定標準、放寬指定銀行在境內發行金融結構債，以及修正換匯交易（FX Swap）定義，開放極短期（2日內）換匯交易。

央行放寬本國銀行申請為外匯指定銀行標準

為阻升新台幣，日前金管會預告修正《保險業辦理國外投資管理辦法》，將外幣保單限額放寬至40％、估計可以多出新台幣6,900億元的額度，如果以美元計價，壽險業可以多賣出約1.25兆元外幣保單；這項新政策最快在今（110）年6月中實施，並與保護投資人權益的2大配套措施同步上路。

據了解，金管會基於保障保戶基本權益，同步公布2大配套措施：

其一是要求壽險業務員在銷售外幣保單時，需額外提供匯率風險說明書給保戶簽署「務必說清楚講明白」，內容包括以保單計價幣別最近10年內最高、最低及平均等3種匯率的走勢，並進一步說明保險給付折合新台幣金額、簽訂契約時收取保險費折合新台幣計算的金額，以及這兩者之間的差額。

其二除了要求壽險公司或是銀行、保經代業務員需先經由考試取得相關資格才能進行銷售，且每年至少參加所屬公司辦理的1小時匯率風險在職教育訓練課程，否則不得銷售外幣保單。

(中時新聞網)