涉嫌在台灣殺害女友的嫌犯陳同佳，卡在「一中」爭議，來台投案遙遙無期。前台南縣長丶現任律師蘇煥智今天表示，接受陳同佳投案未必就代表接受「一中前提」或同意「逃犯條例」，小英政府並無絕對排除的必要，如此對於司法正義的實現才有助益。

潛逃回港的嫌犯陳同佳，前年10月在香港出獄，並承諾會來台灣投案，但出獄至今已超過1年，陸委會主委邱太三日前召開記者會表示，如果台港沒有簽署「個案」司法互助，相關證據可能就會被認定是「私文書」，呼籲港府與台灣進行司法互助溝通，讓嫌犯繩之以法。

對此，蘇煥智今天在臉書表示，香港居民陳同佳涉及同為香港居民潘曉穎命案的殺人罪，犯罪地點在台灣，陳同佳逃逸回香港。台灣司法當局向香港政府提出司法互助 請求同意引渡陳同佳來台審理，但香港政府以「港台兩地之間並無移交疑犯的機制為理由而拒絕」。

他說，中共中央紀委藉藉此案倡議香港政府修訂《逃犯條例》，允許香港特區政府向中國大陸、澳門和台灣等司法管轄權區移交嫌疑人和進行法律協助。不過香港立法會非建制派反對此一立法，擔憂港人被送中，因而引發波濤洶湧的反送中運動 ，也大大改變了香港的命運。

事發後小英政府大陸委員會表示不接納香港政府利用修法以「同屬一個中國」為前提移交。香港修法後小英政府也表明不會依逃犯條例接受陳同佳。

蘇煥智指出，現在的狀況是陳同佳想要到台灣來投案，香港政府也同意，但小英政府卻拒絕，並要求香港政府必須要與台灣簽署司法互助協定，才願意受理。「情況完全翻轉。不過香港政府已經不可能跟台灣簽訂司法互助協定」。

不過是不是接受陳同佳的投案，就是代表接受「一中前提」或同意「逃犯條例」？蘇煥智表示，他個人認為倒也未必是如此。

他說，其實應該是以雙方交接的文書為憑，如果交接的文書不涉及「一中前提」，也不涉及「逃犯條例」，其實小英政府並無絕對排除之必要。如此對於受害人家屬的傷害之彌補，對於司法正義的實現才有助益。

(中時 )