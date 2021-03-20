根家是低收入戶，一家7口同住在南庄分駐所旁每月租金5千元的鐵皮屋。（謝明俊攝）

根家許姓女婿一家3口上個月下旬才在三灣苗124乙線發生車禍造成2死。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

20日下午在西濱快速道路遭水泥攪拌車追撞造成2死的根氏家族，家族成員才在上個月下旬，在苗栗三灣鄉苗124乙線發生車禍，當場撞死女婿及4個月大的外孫，根家出身南庄蓬萊村賽夏族，原本就是低收入戶，同一家族不到一個月連續發生2起車禍，造成4名家族成員死亡，境遇悲慘令人不捨。

據了解，遭遇不幸的根家與知名藝人根誌優，是堂兄弟關係，根家有4個兄弟，20日車禍受傷的根文貴是老大，未婚，老2根文德，共生下2女，長女才19歲，長女在上次車禍中受重傷，目前還在台中童綜合醫院治療中，根文德每天來往南庄與台中來照顧女兒，長女與許姓女婿生下2子，長子2歲，幼子4個月大，都在先後2次車禍中陸續過世，根文德么女目前17歲，就讀頭份市某私立高中2年級，也在20日車禍中與2歲侄子一起遭遇不幸。

根家首度發生車禍是在上月下旬，在苗栗縣三灣鄉苗124乙線上，死亡的許姓女婿，來自屏東的排灣族，自幼雙親不在，從國中畢業後就外出自力更生，結識根家長女後結婚，與岳父母同住。

根家是低收入戶，原住蓬萊村山區，但後來根文德在南庄分駐所旁，租下1棟鐵皮屋供一家7口同住，每個月租金5千元，根文德夫婦平日則在南庄當地打零工維生。

至於根文貴，雖然未婚，但對侄女們都非常疼愛，根家長女一度與許姓丈夫住在三灣，根文貴經常前往探視，並每天載送么侄女到頭份上課，長女車禍後，根文貴更是每天到弟弟家幫忙照侄外孫和侄女，20日，他開車載著2人一同前往童綜合探望長侄女，卻不料遭遇水泥車追撞重傷，侄外孫及侄女喪命，根家人的境遇令人聞之鼻酸。

(中時 )