愛情從來沒有道理可言，不過兩個人相處久了，終有激情褪去的時候，需要磨合的問題也漸漸浮上檯面，如果邁不過這道檻，只能走上分手一途。但有些人反而越讓對方愛得無法自拔，搜狐網運勢專欄就點名3星座女，談戀愛時魅力四射，總能將對方吃得死死的！

摩羯座：

摩羯女乍看之下較為冷漠，讓人退避三舍，但其實熟稔起來就會放飛自我，在熟人面前聒噪到不行。戀愛中的摩羯座會散發各種魅力，讓另一半認識不同面向的自己，並保持繼續探索的欲望，總能帶給對方更多的驚喜。

雙子座：

雙子女個性古靈精怪，總能讓對方覺得新鮮感十足，非常討異性喜歡，加上她們總是不滿足平淡的生活，熱衷發掘出平凡日子中的新樂趣，而這樣的雙子女特別讓異性覺得欲罷不能。

巨蟹座：

巨蟹女性格溫和、脾氣好，是典型的小女人，總能夠包容另一半的各種缺點，面對愛情往往都是一副柔弱可人的樣子，讓異性保護欲爆棚，想要將她捧在手掌心呵護，不忍讓她傷心難過。

(中時新聞網)