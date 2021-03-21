當局表示，賓州費城（Philadelphia）一項非法大型集會今天凌晨爆發槍擊事件，造成1人死亡和5人受傷，百餘人驚慌逃命。
美聯社報導，警方表示，費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案。
警方表示，一名29歲男子身中14槍，數分鐘後在譚普大學醫院（Temple University Hospital）宣告死亡。分別為33歲、38歲和41歲的3名男子和一名30歲女子也分別中彈，送醫後全都傷勢穩定。
警察局長奧特洛（Danielle Outlaw）告訴記者，至少150人驚慌逃命。她說，按照2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫命令，這類大型集會屬非法，警方將會在可能發生大型集會地點加強徒步和騎自行車巡邏。（譯者：劉學源）1100321
(中央社)
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