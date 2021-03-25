1架玻利維亞空軍的「練8」(L-8)教練機，失控墜入薩卡瓦市(Sacaba)的民房 ，隨後引發大火，造成房內1死2傷。飛行員在空中跳傘逃生。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，墜毀的是1架教練機，目前事故原因尚不清楚。另

據當地媒體報導，事故造成的死傷都，就是房子的居民。

警察在接到通報後，立即封鎖了墜機區域，消防人員趕緊滅火，在火場中發現死者遺體。

練8是與江西洪都公司(Hongdu Aviation Industry )與巴基斯坦航空綜合體(PAC)聯合開發，該機於1990年首飛，1994年量產。練8的外型與西班牙C-101、漢翔AT-3類似，是中共首款採用西方外型的飛機。該型機種外銷成績不錯，包括巴斯基坦、緬甸、埃及、蘇丹、安哥拉、納米比亞、玻利維亞、委內瑞拉等15個國家使用，全球數量超過500架。

(中時新聞網)