和美棟天厝民宅火警，彰化縣消防局第一大隊迅速搶進火場內，將7人全數救出。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

和美棟天厝民宅火警，彰化縣消防局第一大隊迅速搶進火場內，將7人全數救出。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

和美棟天厝民宅火警，彰化縣消防局第一大隊迅速搶進火場內，將7人全數救出。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

和美棟天厝民宅火警，彰化縣消防局第一大隊迅速搶進火場內，將7人全數救出。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

清晨和美民宅火警 消防出動雲梯車救出3大人4小孩

彰化縣和美鎮1棟3樓透天厝今天清晨6時驚傳火災，現場一度有3名大人、4名小孩受困陽台、臥室，情況一度危急，消防人員迅速搶進火場內，將7人全數救出，雖意識都清醒，但吸了不少濃煙，全數送彰化基督教院治療，幸好都沒有生命危險，起火原因由消防局鑑識中。

還是大清晨，棟天厝住戶的家人們，幾乎還在夢眠中，卻突然竄出大量濃煙，鄰居見狀嚇一跳，緊急報警，不久現場傳出有3人受困前陽台，有4人受困後側臥室。

彰化縣消防局第一大隊，彰化、和美、線西、東區分隊等單位派員趕往搶救，部署水線灌救，並出動雲梯車，破壞1樓鐵捲門後搶進火場，先將受困陽台的1名大人2名小孩救出，並衝到臥室將2名大人、2名小孩救出，全數送往彰化基督教醫院治療，幸好都無生命危險。火勢也很快就控制。

這起火警讓住戶們飽受驚嚇，表示還在夢眠中，突然聽到有人喊「起火啊？快點起來，快點跑」，但睜開眼就發現濃煙密布，來不及跑出去，有人先衝到陽台，還好很快地，不到幾分鐘，消防救兵就到了。

彰化縣消防局表示，起火點疑為1樓客廳，但確實起火原因與財物損失，還待進一步調查、釐清。

(中時 )