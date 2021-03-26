台北市警局統計，今年迄今行人A1死亡事故共計有12人，肇事年齡多為54至98歲的年長者；肇事時段以深夜及晨間3至7時共4件最多；肇事原因主要為車輛搶越行人穿越道、行人不依號誌及未依規定行走行人穿越道等，發生的型態以晨間外出運動或買菜，因不遵守交通規則逕自穿越路口而肇事。

內湖分局為持續防制年長者行人交通事故，利用清晨時段至轄內晨運的熱門地點碧湖公園辦理宣導活動，除向晨運的年長者宣導行人交通安全觀念外；另提供「亮光片」供長者於晨間、夜晚外出時配戴，讓駕駛人更容易察覺。現場吸引民眾前來索取，並大讚實用及貼心。

內湖分局呼籲多關心家中年長者，因其接觸相關交安訊息管道較少，提醒「清晨或夜晚出門應穿著亮色衣服」、「穿越道路時應走行人穿越道、不任意穿越馬路」、「倘行人號誌秒數不足時應等下一次綠燈再通過」，並遵守交通號誌；另持續加強路口安全大執法取締，除了針對車輛不禮讓行人取締外，對於行人不依規定穿越道路也將同步加強取締（勸導），以防止交通事故發生。

(中時 )