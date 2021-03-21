大陸3月起暫停進口台灣鳳梨，引起國際社會譁然。為讓學生了解延長鳳梨賞味期限的密技，台北城市科大餐飲管理系教師洪明照傳承「蔭鳳梨豆醬」古早味給學生，一層鳳梨，一層米豆粕、一層糖慢慢堆疊進玻璃罐裡，讓鳳梨在飲食上發揮更大的功能。

洪明照在「中餐烹調」課程中教授學生三道鳳梨菜單，包含「蔭鳳梨豆醬」、「鳳梨苦瓜雞湯」與「鳳梨蒸魚」。他表示，這次課程目的是要讓學生學習應用新鮮農產品，藉以提升農產品經濟價值，例如當鳳梨加工成為一罐「蔭鳳梨」時，販售價格會翻倍成長。

洪明照先教導學生做古早味「蔭鳳梨豆醬」，將鹽與鳳梨拌勻，等待鳳梨出水；將玻璃罐用米酒洗過，再將米酒將米粕洗過後瀝乾備用；在玻璃瓶底層撒入一層米豆粕及糖，放入甘草片，將鳳梨片依序裝入瓶內，一層鳳梨、一層米豆粕、一層糖，最後加入紅標米酒後封蓋，放置約3～4周即可品嘗。

老師教完後，學生開始實作，當切開鳳梨時滿室香氣四溢，其中城市科大餐管系大二生吳思賢表示，上完課學會蔭鳳梨的獨到配方，才知道要小心拿捏食材比例與裝罐過程，是好吃的秘密關鍵，而他在餐廳愛點的「鳳梨苦瓜雞湯」與「鳳梨蒸魚」，在課堂中也一一學會。

城市科大餐管系大二生黃欣婷說，以前自己也嘗試做醃漬鳳梨，這次學洪老師版本的古早味配方，覺得很新鮮，她特別注意將鳳梨擺放的均勻平整，和以前的做法略有不同，很期待四週後打開「蔭鳳梨豆醬」罐時，空氣中飄散出來的酸甜香氣！

(中時 )