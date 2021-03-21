2月迄今田野火災已破千件，造成消防人員疲於奔命。（消防署提供）

清明掃墓時節田野火災頻傳，自今年2月起即湧現掃墓人潮，全台各地雜草墓地火災已破千件，加上久旱不雨，火勢延燒快速，造成消防人員疲於奔命。

為防範墓地火災，消防署提醒掃墓注意「4不2記得」，即「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

同時呼籲民眾，可減少焚香、燃燒金紙數量，或由管理單位集中代燒，並建議使用環保鞭炮，代替燃放爆竹，非但不減祭祖誠意，於慎終追遠的時節中，更能遠離火災，享有良好的空氣品質。

消防署表示，如果不慎發生火災，請鄉親不要驚慌，撥打119向當地消防單位求救，消防隊會儘速趕到現場。如果火勢不大，民眾可以試著用身邊現有的水源進行初期滅火，但如果火勢已經延燒到身邊工具無法處置程度，請儘快離開現場，到安全處所靜待消防人員前來搶救，並協助引導，避免自身受到傷害。

(中時 )