百萬BMW燒成火球(影片源自台中踢爆網)

適逢清明掃墓的節日即將到來，許多民眾陸續提早開始祭祖，位於台中市大甲區開元路的第一公墓，今（21）日上午卻傳出火警，警消到現場發現，一輛價值250萬BMW被燒得精光，許多人見狀直呼「整輛拿來祭拜祖先」。

台中大甲消防分隊，早上大約10點31分接獲通報，表示第一公墓發生火警，隨即派出8輛消防車、救護車前往現場，抵達時發現遭火焚燒的面積大約200平方公尺，還有一輛BMW轎車被大火燒到面目全非，待火勢撲滅後，僅剩焦黑骨架。

根據了解，幸虧現場沒有人員傷亡，財物損失大約3萬元，而這輛被燒到剩骨架的BMW轎車，是2017年的520D款，新車價格約250萬，百萬進口車慘被燒得精光，照片曝光後，引起許多網友討論，表示是要整輛車燒給祖先嗎？

消防局也呼籲民眾，清明節即將到來，許多民眾前往掃墓，同時不要任意燃燒明火，或是亂丟菸蒂，尤其掃墓地點多乾草、樹木，若造成延燒，後果恐怕不堪設想。

(中時新聞網)