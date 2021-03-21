每逢周休二日及連續假期苗栗縣湧入大量人潮、車潮，苗栗縣警察局前往觀光景點進行交通安全宣導，維護用路安全。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

國旅爆發，苗栗湧入各地遊客沉浸自然風光與在地美食，苗栗縣警察局有鑑每逢周休二日及連續假期的大量人潮、車潮，前往觀光景點進行交通安全宣導，提醒遊覽車駕駛人切勿疲勞駕駛、違規超速，共同維護安全用路環境。

苗栗縣警察局長周煥興表示，規畫交通疏導勤務應從「用路人角度切入，以同理心思考，才能確實解決交通問題」，要求同仁務必做好交通疏導工作，讓民眾踴躍來苗栗旅遊，並留下美好印象，以「交通放心、人車順心」之最高交通疏導原則。

警察局交通警察隊利用周休二日期間，前往公館鄉紅棗景區、苗栗縣大湖鄉草莓溫泉區暨清安豆腐老街、苗栗市功維敘隧道等觀光景點進行交通安全宣導，提醒遊覽車駕駛人切勿疲勞駕駛、違規超速、長陡坡應用低速檔行駛，切勿常採煞車導致煞車系統過熱而煞車失靈，有效保障旅客生命安全，以維護用路人安全。

警方強調，大型車駕駛人每次開車前，應先檢查車輛行車視野輔助系統及行車紀錄器運轉是否正常，不但可完整紀錄行車過程，也能還原事發經過，有效保障旅客安全，同時呼籲用路人注意大型車內輪差，行人過馬路更要遠離大型車、夜晚或清晨外出散步運動應著亮色系衣服，增加駕駛人視覺反應時間，讓各位旅客「快快樂樂出門，平平安安回家，對於苗栗好山好水好風景意猶未盡」。

(中時 )